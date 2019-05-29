السفير الإيراني في دمشق: القدس ستبقى عاصمة فلسطين التاريخية

لفت السفير ال​إيران​ي بدمشق جواد ترك آبادي خلال احياء اليوم ​القدس​ ​العالم​ي بدمشق إلى أن "الهدف من إحياء يوم القدس العالمي هو لفت انتباه المسلمين وتوجيه بوصلتهم نحو قبلتهم الأولى وألا يتركوها عرضة للمزايدات الدولية ولقمة سائغة للصهاينة وأعوانهم"، مؤكداً أن "استهداف إيران وفرض الحصار الاقتصادي الجائر عليها جاء نتيجة وقوفها منذ قيام ​الثورة الإسلامية​ بقيادة الإمام الخميني إلى جانب حقوق الشعب ال​فلسطين​ي المشروعة".

وبين أن "اليوم العالمي للقدس مناسبة لتذكير العالم ب​القضية الفلسطينية​ في بعدها الإنساني كقضية عدل وحق وأن القدس عاصمة تاريخية لفلسطين وستبقى رغماً عن كل المحاولات التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي وداعموه، قائلاً "القدس أرض عربية محتلة لا يجوز الاستيلاء عليها وهذا ما تؤكد عليه كل القوانين والشرائع الدولية".

وأشار إلى أن "مسيرات يوم القدس توجه رسالة واضحة على أهمية القدس في نفوس الأمة الإسلامية والمستضعفين في العالم"، داعياً إلى "توحيد الجهود من أجل تخليص كل الإنسانية من براثن الصهيونية العالمية".