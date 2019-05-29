لفت السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي خلال احياء اليوم القدس العالمي بدمشق إلى أن "الهدف من إحياء يوم القدس العالمي هو لفت انتباه المسلمين وتوجيه بوصلتهم نحو قبلتهم الأولى وألا يتركوها عرضة للمزايدات الدولية ولقمة سائغة للصهاينة وأعوانهم"، مؤكداً أن "استهداف إيران وفرض الحصار الاقتصادي الجائر عليها جاء نتيجة وقوفها منذ قيام الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
وبين أن "اليوم العالمي للقدس مناسبة لتذكير العالم بالقضية الفلسطينية في بعدها الإنساني كقضية عدل وحق وأن القدس عاصمة تاريخية لفلسطين وستبقى رغماً عن كل المحاولات التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي وداعموه، قائلاً "القدس أرض عربية محتلة لا يجوز الاستيلاء عليها وهذا ما تؤكد عليه كل القوانين والشرائع الدولية".
وأشار إلى أن "مسيرات يوم القدس توجه رسالة واضحة على أهمية القدس في نفوس الأمة الإسلامية والمستضعفين في العالم"، داعياً إلى "توحيد الجهود من أجل تخليص كل الإنسانية من براثن الصهيونية العالمية".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الإيراني في دمشق: القدس ستبقى عاصمة فلسطين التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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