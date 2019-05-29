انتخب برلمان لاتفيا من المحاولة الثانية، إيغلاس ليفيتس القاضي في محكمة الاتحاد الأوروبي، رئيسا جديدا للجمهورية. ونال ليفيتس دعم 61 نائبا خلال تصويت مفتوح تنافس فيه مع يوريس يانسونس أمين المظالم في لاتفيا، والبرلماني ديديس شميتس. وللفوز بمنصب الرئيس، يجب على المرشح الحصول على تأييد 51 برلمانيا على الأقل من أصل 100.
يذكر أن لاتفيا جمهورية برلمانية ولا يتمتع فيها رئيس البلاد بأي سلطات حقيقية، ويؤدي فقط مهام رسمية وفخرية.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمان لاتفيا انتخب القاضي إيغلاس ليفيتس رئيسا جديدا للبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.