أفاد ​الديوان الملكي الأردني​ بأن "الملك الاردني عبد الله الثاني استقبل كبير مستشاري الرئيس الأميركي ​جاريد كوشنر​ لبحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "الملك الأردني أكد لكوشنر ضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران 1967".

وكان قد كشف مسؤول في "​البيت الأبيض​" لوكالة "​رويترز​" يوم أمس أنّ "صهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي إلى ​الشرق الأوسط​ جيسون جرينبلات والمبعوث الأميركي الخاص إلى ​إيران​ برايان هوك، سيزورون ​الرباط​ وعمان والقدس هذا الأسبوع، لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط".

وذكر المسؤول أنّ "الجولة الّتي تستمرّ حتّى يوم الجمعة، تأتي قبل ورشة عمل تتعلّق بالجانب الاقتصادي من خطة السلام من المزمع عقدها في ​البحرين​ في أواخر حزيران المقبل".