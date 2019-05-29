وزير النقل السوري: استثمار مرفأ طرطوس مع روسيا هو مشروع استراتيجي كبير

اوضح ​وزير النقل​ السوري ​علي حمود​ ان "عقد استثمار وتوسيع مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي هو مشروع استراتيجي سيؤدي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار ​سوريا​ وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جداً مع الحفاظ على ​العمال​ الموجودين واستقطاب عمال جدد، لافتا الى أن "المدة الزمنية للاستثمار 49 عاماً وهو إجراء في مثل كل العقود التي تتم على مستوى ​العالم​ حيال مشاريع كبرى كهذه وبحكم الأموال التي تضخ فيها فمن الطبيعي المدة الطويلة للمشاريع الاستراتيجية وخصوصاً أن سوريا تبني شراكات استراتيجية مع أصدقائها وخاصة مع ​روسيا​ حيث سيكون مرفأ طرطوس من أهم المرافئ على البحر الأبيض المتوسط".

واشار حمود الى أنه "تم الاتفاق مع الجانب الروسي على إدارة واستثمار المرفأ ووضع استثمارات جديدة لافتتاح مرفأ جديد يتناسب مع موقع سوريا الجغرافي ويؤدي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار سورية ومرور البضائع عبر الترانزيت إلى دول الجوار لتحقق فائدة اقتصادية كبيرة جداً مع الحفاظ على العمال الموجودين"، موضحا أن "عملية توسيع المرفأ للحصول على أعماق كبيرة تستقبل سفنا تصل حمولتها أضعاف حمولة ​السفن​ الحالية تتطلب عمالاً آخرين سيكونون من سوريا".

وحول العائدات من هذا الاتفاق اعلن حمود ان "النسبة التي ستحصل عليها سوريا تصل الى 25 بالمئة من الإيرادات بغض النظر عن النفقات وستزداد هذه النسبة لتصل إلى 35 بالمئة بشكل تدريجي مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ"، مشيراً إلى أنه "بمقارنة ما يمكن أن تدخله سوريا من المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي 16 مليون طن سنوياً سيكون الدخل 24 مليون ​دولار​ سنوياً ولكن في حالة استثمار روسيا له ستحقق سورية 84 مليون دولار سنوياً أي أكثر من ثلاثة أضعاف".

وبشأن الاتهامات الموجه للدولة السورية ببيع المرفأ اكد حمود أن "سوريا لم تتخل عن المرفأ فهو سوري وسيبقى سورياً تديره دولة عظمى صديقة لسورية ف​الدولة السورية​ لا تقبل بشراكات مع شركات من الدول التي حاربت ​الشعب السوري​ الذي ضحى وقدم الشهداء والجرحى وتحمل كل المعاناة من أجل أن يبقى القرار السيادي السوري وأن نبقى أحراراً في قراراتنا وأن نبني شراكاتنا كما نريد وليس كما يريد الأعداء".