الخارجية الروسية: استدعاء السفير الإسباني إثر تصريح معاد صدر عن مدريد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن "استدعاء سفير إسبانيا في موسكو فالديرام باريخ على خلفية تصريح معاد لروسيا، صدر عن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل"، مشيرةً إلى "اننا أعربنا للجانب الإسباني عن دهشتنا وأسفنا، للتصريحات غير الودية تجاه روسيا، والتي صدرت عن القائم بأعمال وزير الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني جوسيب بوريل بحديث لصحيفة " إل بوريوديكو" في 23 أيار".
وأشارت إلى "وجود تناقض وتضارب في عبارات السياسي الإسباني"، مشددةً على "أنها تضر بالعلاقات الثنائية والتصور المتبادل لها، كعلاقات شراكة ودية تخدم مصالح الجانبين".
وسبق للقائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني وأشار في واحد من تصريحاته إلى حدوث تغيير كبير في العالم، ووصف روسيا "بالعدو القديم"، وقال، إنها باتت تشكل تهديدا للعالم من جديد.
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