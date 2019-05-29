مقتل 14 عنصرًا من داعش في عملية إنزال جوي قرب الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق عن مقتل 14 عنصرًا من تنظيم "داعش" على يد قوات العمليات الخاصة غرب مدينة الموصل شمالي العراق.
وأكدت الخلية أن من بين القتلى انتحاريون وقادة في التنظيم خلال اشتباك وقع بعد إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، وبالاستناد لمعلومات استخباراتية مؤكدة.
وأضافت أن "العملية استهدفت مقرًا لداعش في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل".
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