مقتل 14 عنصرًا من داعش في عملية إنزال جوي قرب الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في ​العراق​ عن مقتل 14 عنصرًا من تنظيم "داعش" على يد قوات العمليات الخاصة غرب ​مدينة الموصل​ شمالي العراق.

وأكدت الخلية أن من بين القتلى انتحاريون وقادة في التنظيم خلال اشتباك وقع بعد إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من جهاز ​مكافحة الإرهاب​ بالتنسيق مع طيران ​التحالف الدولي​، وبالاستناد لمعلومات استخباراتية مؤكدة.

وأضافت أن "العملية استهدفت مقرًا لداعش في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل".