هنية يدعو قادة الدول المشاركين بالقمة الإسلامية للتحرك لحماية القدس

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​، رسائل إلى رؤساء وملوك وأمراء الدول الإسلامية عشية انطلاق ​قمة مكة​ الرابعة عشرة، داعيا إياهم لتحرك فاعل وعاجل لحماية ​القدس​، مشيراً إلى أن "قمة مكة تعقد في وقت تتعرض فيه ​القضية الفلسطينية​ لمخاطر وتحدّيات كبيرة، تهدّد حاضرها ومستقبلها ووجودها، في الوقت الذي يتصاعد فيه ​الإرهاب​ الإسرائيلي ضد الأرض و​الشعب الفلسطيني​".

وأشار إلى "انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال بشكل سافر، ووقوفها إلى أجنداته الإجرامية، وتبنّيها لمواقف حكومته المتطرفة"، لافتا إلى أن "الفريق الأميركي يقوم بأدوار مشبوهة، لتسويق مشاريع وحلول سياسية أو اقتصادية تستهدف في جوهرها تصفية القضية الفلسطينية، وتضرب عمق حقوق الشعب الفلسطيني".

ودعا هنية إلى "ضرورة تحرّك إسلامي فاعل وعاجل، يحمي ​مدينة القدس​ المحتلة و​المسجد الأقصى​ المبارك، والمقدسات الإسلامية و​المسيحية​، ويواجه ​سياسة​ الاحتلال الإجرامية و​العنصرية​ ضدّها، ويضع حدا لمخططات التهويد والتقسيم والتهجير والإبعاد"، مطالباً بـ"أن يشكل إعلان مكة موقفا إسلاميا موحدا في بناء خارطة طريق نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه والعودة إليها".