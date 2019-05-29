بو صعب التقى كلودين عون روكز ورابطة قدامى القوى المسلَّحة

استقبل وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ السيدة كلودين عون روكز رئيسة ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ ترافقها السيدة ميرين المعلوف ابي شاكر عضو الهيئة المذكورة ورئيسة مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة 2019-2020. خلال اللقاء، اطَّلع الوزير من الضيفتين على آخر التطورات المتعلقة بالمشروع المذكور. وكان بو صعب التقى وفدًا من رابطة قدامى القوى المسلَّحة يضمّ كلًّا من اللواء المتقاعد ​شوقي المصري​ والعميد المتقاعد مخايل رموز والعميد المتقاعد خضر منصور حيث أطلعَ الوزيرُ أعضاءَ الوفد على نتائج المناقشات المتعلقة بمشروع ​الموازنة​ العامة للعام 2019 وعلى خطوات العمل التي يجب اتِّخاذها في خلال مناقشتها في المجلس النيابي.

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