الحريري أطلق مشروع للحد من الفقر: لدينا فقر مدقع نسبته 8 بالمئة أي 240 ألف شخص

شكر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في كلمة له خلال اطلاق مشروع للحد من ​الفقر​، "​المجتمع الدولي​ والإتحاد الأروربي و​ألمانيا​ وجميع المعنيين و​وزارة الشؤون الإجتماعية​ على ما يقومون به"، مشيرا الى أن "هذا البرنامج يلمس الفقر المدقع، فنحن لدينا فقر ولدينا فقر مدقع نسبته 8 بالمئة، أي 240 ألف شخص".

وأوضح الحريري "أننا نغطي اليوم 58 ألف شخص، وبالمساعدات سنزيد 58 ألف شخص وسندعم وزارة الشؤون ونكثف ضخ المالي في البرنامج لأنه يساعد المواطن الذي يعيش بالفقر"، مبينا "أننا أضفنا على البرنامج أن نسمح لهؤلاء أن يخرجوا من الفقر ويدخلوا الى المهنيات والأعمال للعمل والتعليم".

وأضاف: "لسنا نحاول فقط اطعام الناس وتقديم بطاقات استشفاء"، مشددا على أن "هذا الإنسان يجب أن نحسن حياته وننقلها الى حياة أفضل عبر نقله الى برامج مهنية، وهذا من أهم البرامج الإنسانية ويجب أن نساعد بعضنا".