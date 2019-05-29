شعبة المعلومات توقف 43 شخصا بينهم 12 طفلا بجرم دخول البلاد خلسة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ أنه "نتيجةً للمتابعة والرصد، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ اليوم من توقيف 43 شخصاً من التابعية السورية من بينهم 12 طفلا، وذلك في محلةالمنارة البقاعية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة. وسلّموا الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".

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