بعد تداول مصادر قضائية بتعيين إحدى القاضيات في القضاء الإداري بطريقة مخالفة للقانون، اشارj مصادر مقربة من القاضية التي اعتبرت نفسها معنية بالامر إلى أن "ما ذُكر لا يمتّ الى الحقيقة بصلة"، موضحة أن "هدف المسرّبين تشويه سمعتها منعاً لنيلها ما تستحق وبحسب الأصول القانونية".
وشددت المصادر على أن "القضاء وحده المخوّل البتّ بشؤون القضاة وأن أي ضغط على القضاء لن يؤتي ثماره".
كانت هذه تفاصيل خبر مصار مقربة من إحدى القاضيات: ما ذكر حول تعيينها بطريقة مخالفة للقانون لا يمت للحقيقة بصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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