قضاء العجلة في النبطية يلزم الليسيه الفرنسية وقف الزيادات على الاقساط

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في ​النبطية​ أحمد مزهر قرارًا نافذًا على أصله يلزم فيه إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية في حبوش -النبطية بوقف الزيادات المقررة على الأقساط بموجب موازنتها المدرسية للعام 2018-2019، وذلك الى حين البت بالخلاف حول قانونية هذه الزيادة ومداها من قبل المرجع المختص والزامها أيضا بوقف تعديها على الحق في اللجوء الى ​القضاء​ العائد للجهة المستدعية أي لجنة الأهل وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 30 مليون ليرة لبنانية.

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