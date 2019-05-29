أكدت وزيرة ​الطاقة​ والمياه ​ندى بستاني​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "التخفيضات على رسوم الاشتراكات الجديدة هي بداية لسلسلة من الخطوات التي ستتّخذ لتسهيل تطبيق ​خطة الكهرباء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: التخفيضات على رسوم الاشتراكات هي بداية لسلسلة من الخطوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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