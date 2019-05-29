زخور يؤكد بعد لقاء السفير الفلسطيني عدم التوطين والمحافظة على المستأجرين

أكّد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي اديب زخور، بعد لقائه ووفد من المستأجرين بالسفير الفلسطيني في ​لبنان​ ا أشرف دبّور بحضور أمين سرّ ​حركة فتح​ في لبنان السيد ​فتحي أبو العردات​، عدم ​التوطين​ وحق عودة الفلسطينيين إلى بلادهم، وتم شرح مخاطر قانون الايجارات بخاصة ان المادة الرابعة من قانون الايجارات رقم 2/2017 استثنت غير اللبنانيين كلياً من الاستفادة من الصندوق او الحساب، كما استثنت المادة 22 فقرة 4 غير اللبنانيين من اي تعويض عند استرداد ​البناء​ للضرورة العائلية أ والهدم، مشيرا الى السعي لتقديم اقتراح مشروع معجل مكرر يسد كافة الثغرات في القانون ومساواة الجميع امام القانون استناداً الى ​الدستور اللبناني​ والاتفاقيات الدولية ".

السفير الفلسطيني أكّد وجود اقلّه 40 ألف فلسطيني خارج المخيمات، وسعيهم الجدّي للمحافظة على شعبهم ضمن الاطر والقوانين اللبنانية والتعديلات وفقاً للأصول التشريعية.