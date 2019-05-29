زخور يؤكد بعد لقاء السفير الفلسطيني عدم التوطين والمحافظة على المستأجرين

أكّد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، بعد لقائه ووفد من المستأجرين بالسفير الفلسطيني في لبنان ا أشرف دبّور بحضور أمين سرّ حركة فتح في لبنان السيد فتحي أبو العردات، عدم التوطين وحق عودة الفلسطينيين إلى بلادهم، وتم شرح مخاطر قانون الايجارات بخاصة ان المادة الرابعة من قانون الايجارات رقم 2/2017 استثنت غير اللبنانيين كلياً من الاستفادة من الصندوق او الحساب، كما استثنت المادة 22 فقرة 4 غير اللبنانيين من اي تعويض عند استرداد البناء للضرورة العائلية أ والهدم، مشيرا الى السعي لتقديم اقتراح مشروع معجل مكرر يسد كافة الثغرات في القانون ومساواة الجميع امام القانون استناداً الى الدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية ".
السفير الفلسطيني أكّد وجود اقلّه 40 ألف فلسطيني خارج المخيمات، وسعيهم الجدّي للمحافظة على شعبهم ضمن الاطر والقوانين اللبنانية والتعديلات وفقاً للأصول التشريعية.
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