أعلنت مديرية الإعلام في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ في بيان أن "ما ورد في أحد المواقع الإلكترونية حول عدم تلبية رئيس الحزب الأمير ​طلال أرسلان​ دعوة إلى موعد في القصرالجمهوري منذ أسبوع أو أكثر هي ​شائعات​ خاطئة جملةً وتفصيلاً وأوهام من نسج خيال من زوّد الموقع بها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديمقراطي: الكلام عن عدم تلبية أرسلان دعوة القصر الجمهوري شائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.