توقيف 3 أشخاص في عكار بجرم تسهيل دعارة وتجارة مخدرات

تمكنت احدى دوريات ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ في محافظة عكار، بعد عملية رصد ومتابعه، من توقيف المطلوب م .ع عند مفترق ​بلدة كوشا​، وفي حقه مذكرات عدليه بجرم الاعتداء على دورية عسكرية وتسهيل دعارة وغيرها.

وفي السياق نفسه، اوقفت دورية من الشعبه المدعوة أ.ع في حلبا، وفي حقها مذكرات ايضا بحرائم تجارة ​مخدرات​ وتسهيل اعمال دعارة، وتم تسليمها الى القطعة المعنية لاجراء المقتضى بناء على إشارة ​القضاء​.

وفي سياق آخر، وبعد عملية رصد ومتابعة، أوقفت دورية من شعبة المعلومات في العبدة- عكار، الفلسطيني ن. م المطلوب بمذكرات عدلية بجرائم سرقة ومخدرات وغيرها.

وقد تم توقيفه اثر فراره من أحد المخيمات في ​بيروت​ في محاولة منه للهروب الى داخل ​الاراضي السورية​.