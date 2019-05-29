توقيف 3 أشخاص في عكار بجرم تسهيل دعارة وتجارة مخدرات

تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في محافظة عكار، بعد عملية رصد ومتابعه، من توقيف المطلوب م .ع عند مفترق بلدة كوشا، وفي حقه مذكرات عدليه بجرم الاعتداء على دورية عسكرية وتسهيل دعارة وغيرها.
وفي السياق نفسه، اوقفت دورية من الشعبه المدعوة أ.ع في حلبا، وفي حقها مذكرات ايضا بحرائم تجارة مخدرات وتسهيل اعمال دعارة، وتم تسليمها الى القطعة المعنية لاجراء المقتضى بناء على إشارة القضاء.
وفي سياق آخر، وبعد عملية رصد ومتابعة، أوقفت دورية من شعبة المعلومات في العبدة- عكار، الفلسطيني ن. م المطلوب بمذكرات عدلية بجرائم سرقة ومخدرات وغيرها.
وقد تم توقيفه اثر فراره من أحد المخيمات في بيروت في محاولة منه للهروب الى داخل الاراضي السورية.
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