شهد مركز ​مؤسسة كهرباء لبنان​ في صور شهدزحمة مواطنين بعد قرار وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ندى البستاني بتخفيض رسوم الاشتراك ب​التيار الكهربائي​ بنسبة حوالى 75 في المئة للقدرات المكتتبة 15 و20 أمبير في جميع دوائرها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، ولفترة ثلاثة أشهر، تحفيزا للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود على تركيب عدادات جديدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر اقبال من المواطنين في صور لتركيب عدادات كهرباء بعد قرار خفض الرسوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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