قيومجيان: مستمرون ببرنامج دعم العائلات الاكثر فقرا رغم سياسة الحكومة التقشفية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​، خلال اطلاق مشروع للحد من ​الفقر​، ان "لقاءنا اليوم يأتي تأكيدا منا الاستمرار بدعم برنامج العائلات الاكثر فقرا بدعم من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، رغم ​سياسة​ التقشف التي تسير بها حكومتنا"، مشيرا الى ان "البرنامج تستفيد منه 44 الف عائلة لبنانية على كافة الصعد الغذائية والطبية والاستشفائية والتعليم".

وكشف قيومجيان أن "عدد المستفيدين من البرنامج ارتفع الى 15 الف مستفيد، بفضل دعم ​الاتحاد الاوروبي​ و​الحكومة الالمانية​"، مشددا على "التزام وزارة الشؤون بتحسين ظروف ​الشعب اللبناني​ رغم كل الازمات التي نمر بها، بهدف تطوير حياته وتأمين العدالة الاجتماعية"، وأمل في "مزيد من التعاون مع الاتحاد الاوروبي والحكومة الالمانية حرصا من الحكومة على رفاهية وصحة الشعب اللبناني".