شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون وبرلمانيون عن تسلم الإرهابى هشام عشماوي: الدولة اقتصت لشهدائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجّه حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، تحية إعزاز وإجلال للقيادة السياسية وأبطال مصر من رجال القوات المسلحة وصقور المخابرات العامة المصرية واللذان دومًا سيف بتّار يطيح برؤوس الأفاعى ودرع يصون الوطن وأوفياء فى الثأر للشهداء.

قال الدكتور عصام خليل، إن الدولة المصرية قيادة وجيشًا وشعبًا عازمة على استكمال مسيرة دحر الإرهاب وملاحقة الإرهابيين ومن تورطّ فى دماء شهداء الوطن أو أستهدف مؤسسات لينالوا القصاص.

وأضاف رئيس حزب« المصريين الأحرار» فى بيان للحزب، أن صقور مصر وأبطالها يعملون فى صمت بعيدًا عن الضجيج لضمان سلامة أراضينا رافعين رايه النصر أو الشهادة؛ مشددًا أن أصطفاف جموع المصريين خلف القيادة الحكيمة رسالة قاطعة لكل متآمر أو منظمة مأجورة بإن بلادنا وحدة واحدة لن ينال منها غادر أو عدو.

وعبـر الدكتور خليل، عن شكره للجيش الوطنى الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بشأن التنسيق والتعاون لتسليم الإرهابيين ’هشام عشماوى وآخر للسلطة المصرية، لينالوا قصاص العدل، مؤكدا على أن الاخوة والصداقة المصرية – الليبية قديمة وراسخة.

وأشار إلى أن الإرهابي هشام عشماوى تم القبض عليه فى 8 أكتوبر الماضي، خلال عملية أمنية في مدينة درنة الليبية، ويواجه تهم عديدة منها الاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة “101 حرس حدود”، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا الذى أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدًا وغيرها .

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن القضاء المصرى العادل سيكون له كلمة الفصل الأخيرة للقصاص وإعادة حق الشهداء مدنيين وعسكريين لتبرد قلوب أمهات وأبناء وزوجات الشهداء.

فيما وصف أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، استلام مصر للإرهابي هشام عشماوي من الجيش الوطني الليبي، بمثابة صفعة على وجه الدول والأجهزة الداعمة للإرهاب، والتأكيد أن مصر ستنتصر على الإرهاب الاسود بفضل رجالها العظماء

واعتبر عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية اليوم، أن تسليم الإرهابي هشام عشماوي حيا لمصر، له قدر كبير من الأهمية لكشف الكثير من المعلومات عن التنظيمات الإرهابية التى استهدفت استقرار الوطن والداعمين لها، وتتويجًا للتنسيق المصري الليبى على كافة المستويات.

وقال رشاد عثمان، إن هشام عشماوى الذى شارك وخطط في قتل النائب العام المستشار هشام بركات وأيضا شهداء الواحات البحرية والفرافرة سيلقى جزاءه وسيحاسب على كل جرائمه، مؤكدًا أن ما حدث هو انتصار لإرادة هذا الوطن.

ووجه الشكر لرجال قواتنا المسلحة الباسلة لدورها العظيم والوطنى فى مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والبطولات المحققة والضربات المتتالية ضد العناصر الإرهابية للحفاظ على الوطن وأمنه وأمانه والجهود الأمنية المبذولة للقضاء عليه .

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وجه الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، التحية للدولة المصرية وجهاز المخابرات العامة علي نجاحها فى تسلم الإرهابى هشام عشماوى بالتعاون مع السلطات الليبية مؤكدا أن الجهود السياسية والتنسيق مع أشقائنا فى ليبيا أسفرت عن تسليم واحد من أخطر العناصر الإرهابية المتهم فى كثير من العمليات عقب ثورة 30 يونيو.

أضاف فؤاد فى بيان له اليوم، أن الجهود التى تبذلها الدولة فى مواجهة الإرهاب كبيرة وهامة للغاية، فمصر حملت على عاتقها التصدى للحرب الشرسة التى تقودها الجماعات المتطرفة ومموليها ضد المنطقة العربية، مؤكدا أن تقديم الإرهابى للعدالة خير قصاص لشهدائنا الأبرار من الجيش والشرطة والمدنيين ولأسرهم.

وأكد فؤاد أن القبض على الإرهابى هشام عشماوى وتسليمه لمصر بهذه الصورة، رسالة قوية بأن الدولة لم ولن تنس حق شهدائها، وإنما تسعى دائما للقصاص من الإرهاب وستواصل دحره ، كما وجه "فؤاد" التحية لأشقائنا فى ليبيا على التعاون المثمر فى تسليمه لمصر.

وفي نفس الإطار، أكد فؤاد أن منظمة هيومان رايتس واتش مغرضة، معلنا رفضه للمعلومات المغلوطة التي تناولها التقرير الأخير الذي أصدرته بشأن الأوضاع فى سيناء.

فيما قالت ناهد شاكر نائب رئيس حزب مصر بلدي وعضو اتحاد المرأة لتحالف الأحزاب، إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر من القوات المسلحة الليبية، جهد متكامل بين أجهزة أمنية مختلفة، مقدمة الشكر للمخابرات المصرية، واللواء عباس كامل والجيش الوطني الليبي، الذي له دور مباشر في القبض على الإرهابي عشماوي وتسليمه إلى مصر، خاصة مع كونه إرهابيا خطيرا وقام بعمليات نوعية إرهابية في مناطق مختلفة بالدولة.

وأضافت في بيان أنه يملك الكثير من المعلومات الخاصة بأنصار بيت المقدس وداعش سيناء والمرابطون والقاعدة وكان منفتحا على جميع التنظيمات الإرهابية في ليبيا، لافتة إلى أنه انضم للفكر الإرهابي بعد تجنيده خلال اعتصام رابعة العدوية بواسطة الإخوان ولذا كان من الضروري ضبطه للحصول على المعلومات المهمة عن التنظيمات الإرهابية.

وأوضحت أن سقوط هذا الإرهابي الخطير وبالصورة الاحترافية التى جاءت فى الصور التى بثها الإعلام المصرى للعالم كله، يؤكد أن هناك احترافية ومهنية تدار بطريقة رفيعة المستوى تضمن النجاح الكامل لمن يخطط وينفذ.

وأشارت إلى أن الإرهابي هشام عشماوي كان محميا بنظامى تميم بن حمد القطرى ورجب طيب أردوغان التركى الإرهابيين، ليتأكد العالم أن كل من يظن من قيادات الإرهاب من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة انهم يحتمون ويتغطون بتميم وأردوغان فهم عرايا أمام العالم.