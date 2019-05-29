شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تبحث خطة "الأوقاف" لدعم التواصل المصرى الأفريقى عقب العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها المزمع عقده يوم الأثنين الموافق 10 يونيو 2019، وبالتزامن مع استئناف البرلمان جلساته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، عقب عيد الفطر، خطة وزارة الأوقاف لدعم التواصل المصرى الأفريقى ومبادرة التسامح الدينى.

وتأتى مناقشة لجنة الشئون الأفريقية، وزارة الأوقاف لدعم التواصل المصرى الأفريقى ومبادرة التسامح الدينى، فى إطار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، بالإطلاع على خطط الحكومة لدعم التوجه المصرى نحو القارة السمراء.

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جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد أعلنت عن خطة خاصة للوزارة لدعم التواصل المصرى الأفريقى العام الحالى بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وكذلك إطلاق الوزارة مبادرة عام 2019 عام الحوار والتسامح الدينى فى أفريقيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية لمد جسور التواصل الحضارى مع كافة شعوبها.