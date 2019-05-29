لجنة المواطنة في المنيا تنظم فعاليات ثقافية وأمسيات دينية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، عددًا من القوافل والبرامج التنموية والتوعوية والتثقيفية، والتي أطلقتها المحافظة بقرية البدرمان بمركز ديرمواس في الفترة من 28 وحتى 30 مايو الجاري لنشر قيم المواطنة وقبول الأخر ودعم الولاء والانتماء، ضمن الخطة التي أطلقتها المحافظة، بأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجًا، موزعة على مراكز المحافظة التسع وذلك حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وقدم المحافظ، التهنئة لأهالي القرية بمناسبة شهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر المبارك، كما تابع الأنشطة والفعاليات التي نفذتها مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عدد من الجمعيات الأهلية.

واستمع "حسين"، للعروض الفنية والثقافية المقدمة من طلاب مدارس القرية والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم، كما تفقد المحافظ منافذ مديرية التموين التي أقامتها بالقرية لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ المتحركة.