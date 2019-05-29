تقرير: طيار من الخطوط الإثيوبية حذر في ديسمبر من بوينج 737 ماكس

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس آبابا - (د ب أ):
كشف تقرير إخباري أن طيارا تابعا للخطوط الجوية الإثيوبية سبق أن حذر كبار مديريه، قبل أشهر من حادثة تحطم طائرة من طراز بوينج 737 ماكس تابعة للشركة، من أن هناك حاجة لمزيد من التدريب وتعزيز التواصل مع أطقم الطائرات لتجنب تكرار كارثة مشابهة تعرضت لها رحلة تابعة لشركة "ليون إير".
ووفقا لرسائل بالبريد الإلكتروني ووثائق اطلعت عليها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن الطيار طالب مديريه في كانون أول/ديسمبر بتعزيز التدريب على إحدى خصائص نظام التحكم في الرحلات الخاصة بطائرات 737 ماكس حتى تكون الأطقم أكثر استعدادا للتعامل مع ما شهده طيارو "ليون إير" في أكتوبر وتسبب في تحطم طائرتهم ومن ثم مقتل جميع من كانوا على متنها.
وكتب الطيار بريند كاي فون هوسلين، في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم 13 ديسمبر، "سيكون هناك حادث بالتأكيد" إذا ما كان الطيارون يكافحون للتعامل مع عطل في نظام التحكم وواجهوا أيضا، على سبيل المثال، تحذيرا من أنهم يحلقون بالقرب جدا من الأرض.
وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، يقودها طياران آخران، قد تحطمت في العاشر من آذار/مارس الماضي بعد دقائق من إقلاعها من أديس آبابا، ما تسبب في مقتل 157 شخصا.
ورغم أن الحادث وقع بصورة مختلفة عما توقعه الطيار، فإنه توقع بدقة الفوضى والخطر من تعدد التحذيرات في قمرة القيادة، وهو ما واجهه الطياران خلال حادث مارس الماضي.
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