هبطت بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس قرشا واحدا إلى 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

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وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، والبركة عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.83 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.