نفى آمر محور عين زارة جنوب طرابلس اللواء فوزي المنصوري إنسحاب الجيش من أي محور في العاصمة. اللواء المنصوري أكد في تصريح لصحيفة “الإتحاد” أن الانسحاب أمر غير وارد نهائياً وما يردده إعلام الإخوان أكاذيب وشائعات". وأشار آمر محور عين زارة إلى أن طائرات تابعة لميليشيات مصراتة الداعمة لحكومة الوفاق نفذت غارات على مواقع مدنية في ضواحي العاصمة طرابلس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انسحاب الجيش الليبي من عدد من محاور العاصمة .. اللواء فوزي المنصوري يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.