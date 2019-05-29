لافروف: ما يجري في كوسوفو نتيجة إهمال الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن ما يجري في كوسوفو هو نتيجة لإهمال الاتحاد الأوروبي.
وشدد لافروف - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفيني ميرو تسيرار، في العاصمة ليوبليانا وأوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - على أن الاستفزازات هناك تأتي في صالح الراغبين في تحويل منطقة البلقان إلى "حاجز وقائي" في العلاقات مع روسيا.
وقال لافروف "إن المستفيد من تدبير الأحداث التي وقعت في
وتابع: "نرى الآن كيف يحاولون إجبار صربيا على الرضوخ والقبول بأنه يجب إنجاز تطبيق القرار
وكانت وحدات خاصة من شرطة كوسوفو قد بدأت بتنفيذ عملية خاصة في شمال الإقليم بذريعة مكافحة الجريمة المنظمة، حيث اقتحمت شرطة كوسوفو المنطقة التي يقطنها الصرب، مستخدمة عشرات السيارات المدرعة، ودفع ذلك السكان المحليين لإقامة المتاريس على الطرقات وفي الشوارع، والدخول في مواجهات مع الشرطة تخللها إطلاق للنار، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بمن فيهم بعض رجال الشرطة وصحفي، واثنان من موظفي الأمم المتحدة أحدهما الروسي ميخائيل كراسنوشينكوف.
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