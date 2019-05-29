الاتحاد الأوروبي: الحريات في تركيا شهدت مزيدًا من التدهور

قال الاتحاد الأوروبي، إن النظام القضائي التركي، شهد المزيد من التراجع الخطير، موجهًا انتقادات حادة للبلاد في عدد من القضايا بدءا بحقوق الإنسانوانتهاء بالسياسات الاقتصادية.
وفي تقريرها السنوي، لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قالت المفوضية الأوروبية إن
وجاء في تقرير المفوضية "يستمر التراجع الخطير في الاقتصاد التركي، مما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد".
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