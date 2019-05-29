وزير المالية الهندي يعتذر عن عدم المشاركة في الحكومة الجديدة

أعلن وزير المالية الهندي آرون جيتلي أنه قرر عدم المشاركة في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجديدة، وذلك لأسباب صحية.

وذكرت قناة (أنديا تي في) الهندية، اليوم الأربعاء، أن جايتلي، الذي خضع لعملية

زرع كلى العام الماضي، بعث برسالة إلى مودي أكد فيها أنه يود الابتعاد عن أي مسؤولية في مجلس الوزراء الجديد.وكان جيتلي قد حصل علىإجازة من العمل لمدة ثلاثة أشهر العام الماضي بعد خضوعه لجراحة زرع الكلى، كما سافر في يناير الماضي إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية.وتستعد الحكومة الجديدة لأداء اليمين غدا /الخميس/، وسيحضر المراسم جميع قادة المعارضة البارزين وحشد من كبار رجال الدولة والمثقفين.