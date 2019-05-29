اخبار العالم

وزير المالية الهندي يعتذر عن عدم المشاركة في الحكومة الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن وزير المالية الهندي آرون جيتلي أنه قرر عدم المشاركة في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجديدة، وذلك لأسباب صحية.

وذكرت قناة (أنديا تي في) الهندية، اليوم الأربعاء، أن جايتلي، الذي خضع لعملية

زرع كلى العام الماضي، بعث برسالة إلى مودي أكد فيها أنه يود الابتعاد عن أي مسؤولية في مجلس الوزراء الجديد.
وكان جيتلي قد حصل على
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
إجازة من العمل لمدة ثلاثة أشهر العام الماضي بعد خضوعه لجراحة زرع الكلى، كما سافر في يناير الماضي إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية.
وتستعد الحكومة الجديدة لأداء اليمين غدا /الخميس/، وسيحضر المراسم جميع قادة المعارضة البارزين وحشد من كبار رجال الدولة والمثقفين.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية الهندي يعتذر عن عدم المشاركة في الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا