باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي على الحدود مع الهند لـ 14 يونيو المقبل

أعلن متحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية، اليوم الأربعاء، بأن المجال الجوي الباكستاني على الحدود مع الهند سيظل مغلقًا حتى 14 يونيو المقبل، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن باكستان قد أغلقت مجالها الجوي بالكامل بعد غارة جوية للقوات الهندية استهدفت معسكرا تابعا لجماعة "جيش محمد" المتشددة في منطقة
وأضافت القناة أن باكستان أعادت فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية باستثناء نيودلهي وبانكوك وكوالالمبور في 27 مارس، مشيرة إلى أنه في منتصف أبريل فتحت أيضا أحد الطرق الجوية للرحلات المتجهة غربا من الهند وبدأت شركات الطيران مثل
وتم إجبار شركات النقل الأجنبية التي تستخدم المجال الجوي الهندي على تحويل مسار الرحلات لأنها لا تستطيع الطيران فوق باكستان . حيث يؤثر الإغلاق بشكل أساسي على الرحلات الجوية من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا.
يشار إلى أن باكستان تقع في منتصف ممر طيران حيوي وتؤثر القيود المفروضة على المجال الجوي على مئات الرحلات الجوية وشحنات البضائع كل يوم، مما يضاعف وقت الطيران للمسافرين وتكاليف الوقود لشركات الطيران.
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