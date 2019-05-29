قال مصدر بوزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الأربعاء، "إن الحكومة في كابول عينت سبعة سفراء جدد للبلاد في كل من ألمانيا وإيطالياوالسويد وكندا والنرويج وماليزيا والتشيك.
وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية أنه بناء على قرار الحكومة، فإنه تم
تعيين نعمت ساير كسفيرة لأفغانستان في ألمانيا، وهيلينا مليكار لإيطاليا، وعباس نويان للسويد، وحسن سوروش لكندا، ويوسف غفور زاي للنرويج، بالإضافة إلى شاه زاد جول أريوبي لجمهورية التشيك.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأفغانية: تعيين سفراء جدد للبلاد في سبع دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.