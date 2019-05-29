الخارجية الأفغانية: تعيين سفراء جدد للبلاد في سبع دول

قال مصدر بوزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الأربعاء، "إن الحكومة في كابول عينت سبعة سفراء جدد للبلاد في كل من ألمانيا وإيطاليا

والسويد وكندا والنرويج وماليزيا والتشيك.وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية أنه بناء على قرار الحكومة، فإنه تمتعيين نعمت ساير كسفيرة لأفغانستان في ألمانيا، وهيلينا مليكار لإيطاليا، وعباس نويان للسويد، وحسن سوروش لكندا، ويوسف غفور زاي للنرويج، بالإضافة إلى شاه زاد جول أريوبي لجمهورية التشيك.