أوكرانيا وجورجيا تطالبان بالحد من استخدام الفيتو بمجلس الأمن

أرسلت أوكرانيا وجورجيا، رسالة مشتركة إلى الرؤساء المشاركين في المحادثات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في الدورة الحالية للجمعية العامة، تدعوان فيها إلى الحد من استخدام حق النقض "الفيتو" إذا كان أحد الأعضاء الدائمين طرفا في النزاع.

وقالت الدولتان -في نص الرسالة التي أوردتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء- "كما ذكرت بعض الدول الأعضاء مرارا خلال المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، يجب أن يكون حق الفيتو محدودا عندما

يكون العضو الدائم طرفا في النزاع، أو الوضع قيد النظر، ولا يمكنه المشاركة في تصويت غير متحيز بسبب تضارب المصالح".وأضافت الرسالة: "موقفنا المبدئي المشترك هو أن مسألة الحد من استخدام حق الفيتو في هذه الحالات يجب أن تؤخذ في الاعتبار في سياق المفاوضات الحكومية الدولية، وأن تكون جزءا لا يتجزأ من إصلاح مجلس الأمن الدولي".وأكد الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة فولوديمير يلتشينكو أنتقييد حق الفيتو يعد عنصرا أساسيا في موقف أوكرانيا من إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص.وقال يلتشينكو: "لسنا مضطرين للحديث عن آثار إساءة استخدام حق الفيتو من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، فاستخدام حق النقض من قبل طرف معني يشل عمل منصة الأمن الرئيسية في العالم، وقدرتها على الاستجابة الفورية للتهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين".وأضاف الدبلوماسي الأوكراني أن المحادثات حول أي إصلاح للأمم المتحدة ليست جادة إذا لم يتم إعادة النظر في حق النقض، معربا عن سعادته بانضمام دول أخرى لهذا الموقف، قائلا: "سيكون لنداء مشترك مع جورجيا وزنا سياسيا إضافيا في المفاوضات".