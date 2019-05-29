وأوضح بولتون، خلال تصريحات صحفية من أبوظبي، أن المهاجمين استخدموا ألغاما بحرية من المؤكد تقريبا أنها من إيران، وأضاف: «من إذًا الذي تعتقدون أنه فعل هذا؟ شخص من نيبال؟».
وأشار بولتون إلى إن الولايات المتحدة تحاول التحلي بالحذر والمسؤولية من خلال التركيز على جمع الأدلة وزيادة حماية القوات.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: من المؤكد أن إيران وراء الهجوم على السفن في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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