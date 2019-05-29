بولتون: من المؤكد أن إيران وراء الهجوم على السفن في الخليج

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أنه «من المؤكد تقريبا» أن إيران تقف وراء الهجوم على عدد من السفن في الخليج قبالة سواحل إمارة الفجيرة مؤخرا، مبينا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحاول أن تكون حكيمة ومسؤولة في الرد.

وأوضح بولتون، خلال تصريحات صحفية من أبوظبي، أن المهاجمين استخدموا ألغاما بحرية من المؤكد تقريبا أنها من إيران، وأضاف: «من إذًا الذي تعتقدون أنه فعل هذا؟ شخص من نيبال؟».

وأشار بولتون إلى إن الولايات المتحدة تحاول التحلي بالحذر والمسؤولية من خلال التركيز على جمع الأدلة وزيادة حماية القوات.