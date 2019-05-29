نيجيرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق

انتخب برلمان إقليم كردستان العراق أمس نيجيرفان بارزاني ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيسا للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في ظل مقاطعة من جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وصوّت خلال الجلسة التي عقدت في أربيل 68 نائبا من أصل 111 هم مجموع أعضاء برلمان الإقليم لصالح نيجيرفان بارزاني (52 عاما). ونيجيرفان بارزاني، حفيد الزعيم الكردي التاريخي مصطفى بارزاني، وابن إدريس بارزاني أحد أبرز زعماء الحزب الديموقراطي الكردستاني.



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