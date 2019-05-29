مكة المكرمة ملتقى لم الشمل وتوحيد الصف العربي والإسلامي

فيما تستضيف منطقة مكة المكرمة القمتين الخليجية والعربية، خلال الأيام القليلة القادمة، أكدت تقارير أن مكة المكرمة، باعتبارها عاصمة العالم الإسلامي، استضافت على مدى عقود، عددا من القمم ساعدت في إنهاء الكثير من الصراعات والأزمات، التي شهدتها بعض الدول العربية والإسلامية، وعملت على لم الشمل وتوحيد الصف، باعتبارها من أولويات المملكة، منذ توحيد الدولة السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن سعود، رحمه الله، والذي سار على نهجه أبناؤه البررة من ملوك السعودية، رحمهم الله، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

استنهاض همم أبناء الأمة

- 1343

عقد مؤتمر إسلامي عالمي في مكة المكرمة، اجتمع فيه المسلمون من كافة أنحاء العالم لبحث مشاكلهم.

- 29 ذو القعدة 1344

احتضنت مكة المكرمة، مؤتمرا إسلاميا حضره وفود من مصر وشبه القارة الهندية، لمناقشة سبل التباحث في شؤون المسلمين ووضع الخطط، لاستنهاض همم أبناء الأمة الإسلامية؛ في ظل أن معظم الأقطار حينها كانت تحت وطأة الاحتلال؛ مما يعكس اهتمام الملك المؤسس بالتضامن الإسلامي، وحرصه على وحدة واستقرار الدول.

رابطة العالم الإسلامي

- 14 ذي الحجة 1381

- في عهد الملك سعود بن عبد العزيز، تبلورت فكرة إنشاء رابطة إسلامية عالمية في حج هذا العام، وبعد عام واحد اجتمع علماء الأمة في الحج، وتم إنشاء «رابطة العالم الإسلامي»، التي تمثل الشعوب والأقليات المسلمة على أن يكون مقرها الدائم في مكة المكرمة.

- بعد توقف انعقاد المؤتمر لفترة زمنية، بدأت رابطة العالم الإسلامي بتنظيم المؤتمر مرة أخرى في مقرها بمكة المكرمة في كل موسم حج، وفي كل دورة منه يتم اختيار موضوع يشغل الأمة في العام نفسه، يناقشه علماء الأمة ومفكروها بأبحاث قيمة يدرسها المشاركون بعناية، ثم يخرجون بتوصيات وقرارات ليتم تطبيقها على أرض الواقع.

مواجهة التحديات

- 1422 نظمت الرابطة «مؤتمر مكة المكرمة الثاني»، واختير موضوع «المسلمون والتحديات المعاصرة»

- 1423 نظمت الرابطة «مؤتمر مكة المكرمة الثالث» في حج هذا العام تحت عنوان «العلاقات الدولية بين الإسلام والحضارة المعاصرة»

- 1424 أقيم «مؤتمر مكة المكرمة الرابع» بعنوان «الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات»

- 1425 تم تنظيم «مؤتمر مكة المكرمة الخامس» واختير له عنوان «الحوار الحضاري والثقافي..أهدافه ومجالاته»

- 1426 جرى تنظيم «مؤتمر مكة المكرمة السادس» بعنوان «مناهج العلوم الإسلامية»

- 1427 أقيم «مؤتمر مكة المكرمة السابع» بعنوان «نصرة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم»

الخطاب الإسلامي

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- 1428 اختير لـ»مؤتمر مكة المكرمة الثامن» موضوع «الخطاب الإسلامي وإشكاليات العصر»، وفي هذا العام تم اختيار موضوع «التعريف بالإسلام في بلاد غير المسلمين.. الوقع والمأمول»، حيث ناقش المؤتمرون فيه ثلاثة محاور حول: الجهود المبذولة للتعريف بالإسلام من خلال الدعوة إليه كفريضة شرعية، وجهود الدول الإسلامية في التعريف به، والتحديات والمعوقات التي تواجه التعريف بالإسلام، والمستقبل المأمول للتعريف بالإسلام، سواء بالتكامل بين التعريف بالإسلام والدفاع عنه أو المنهج العلمي للتعريف بالإسلام أو العلاقات الإيجابية مع غير المسلمين، وأثرها في مجال التعريف بالإسلام أو بالخطاب الإسلامي المؤثر.

- 1423 عقدت رابطة العالم الإسلامي مؤتمرا بمكة وكانت أهم قراراته تدور حول الدعوة إلى الله والأمة الإسلامية والعولمة وقضايا الشعوب الإسلامية، وأصدر المؤتمر ميثاق مكة للعمل الإسلامي، كما أصدر بيانا بشأن فلسطين، وقرارا بتكوين هيئة التنسيق العليا للمنظمات الإسلامية.

تنحية الخلافات

- 20 محرم 1428 اتفاق مكة المكرمة بين حركتي «فتح وحماس» برعاية الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأشقائه قادة الشعب الفلسطيني في مكة المكرمة لحل القضية الفلسطينية، ووأد الفتنة بين الفصائل وحرمة الدم الفسلطيني وتوطيد الوحدة بينهم.

- 5 ذو القعدة 1426 عقدت في مكة المكرمة القمة الإسلامية الاستثنائية بمشاركة ملوك ورؤساء وأمراء مختلف الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي يبلغ عددها سبعا وخمسين دولة. حيث دعت الأمة الإسلامية للتكاتف والتضامن وتنحية الخلافات جانبا، حتى تواجه التحديات العالمية الهائلة.

التضامن والتسامح

- 27 رمضان 1433 قمة المؤتمر الإسلامي الاستثنائي بمكة المكرمة في قصر الصفا، والتي دعت إلى التضامن والتسامح والاعتدال ونبذ التفرقة ومحاربة الغلو والفتن، وتأكيدا على ضرورة توحيد الصف والجهد من أجل الخروج من هذه الظروف، بما يعود بالنفع على الأمة الإسلامية.

إنهاء الأزمات

- 26 رمضان 1439

قمة مكة الرباعية لدعم الأردن:

- دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وضمت الدول الأربعة (المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية)، وعقدت بمكة المكرمة لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها.

- اعتبرت قمة الأردن امتدادا للقمم التي شهدتها مكة المكرمة على مر العقود الماضية؛ بهدف إنهاء الصراعات والأزمات في الدول العربية والإسلامية، لتحقيق الأمن والاستقرار في تلك الدول.

رمضان 1440

3 قمم

- القمتان الخليجية والعربية الطارئتان

- القمة الإسلامية العادية (14) لمنظمة التعاون الإسلامي