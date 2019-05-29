العراق: حكم بإعدام سابع فرنسي بتهمة الانتماء إلى "داعش"

أصدرت محكمة في بغداد الأربعاء، حكماً بالإعدام على سابع فرنسي خلال أربعة أيام في العراق، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في محاكمات تثير جدلاً في بلدهم الأصلي.

والمدان هو ياسين صقم (29 عاما) المتحدر من بلدة لونيل في جنوب فرنسا، وأحد أشهر الإرهابيين في الإعلام الفرنسي، الذي تسلمه العراق من سوريا في نهاية يناير الماضي.

وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى التنظيم الإرهابي، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.

وتعيد هذه السلسلة من الأحكام، الجدل حيال المسألة الشائكة للإرهابيين الأجانب، إذ أن عودتهم إلى بلدانهم الأصلية تقابل برفض قوي من الرأي العام الأوروبي.

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وأصدر القضاء العراقي على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أحكام إعدام بحق ستة فرنسيين دينوا بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي.

وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.

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