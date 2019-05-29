كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء على 14 داعشيا في عملية إنزال جوي قرب الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، القضاء على 14 عنصرا من تنظيم "داعش" على يد قوات العمليات الخاصة غرب مدينة الموصل شمالي العراق.

وأكد بيان للخلية القضاء على 14 إرهابيا بينهم انتحاريون وقادة في التنظيم خلال اشتباك وقع بعد إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، وبالاستناد لمعلومات استخباراتية مؤكدة.

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وأضاف البيان أن "العملية استهدفت مقرا لداعش في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.