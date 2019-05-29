كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لافروف" تعليقًا على الأزمة السياسية في النمسا: أصبح من المألوف اتهام الروس بكل شيء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تعليقًا على الأزمة السياسية في النمسا، بأنه أصبح من المألوف اتهام الروس بكل شيء.

وقال "لافروف"، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره السلوفيني ميرو سيرار: "بالنسبة لقضية طالب بوسني يتحدث الروسية، أعتقد أن الجميع يفهم كل شيء هنا. أصبح الروسفوبيا من المألوف الآن".

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وأضاف: "لأنه يمكنك الحصول على بعض المكاسب الإيجابية من الإخوة الأكبر سنًا واتهام الروس بكل شيء بما يتماشى مع مبدأ [رئيسة وزراء المملكة المتحدة] تيريزا ماي التي أعلنت ذات مرة - "مرجح للغاية"، هذا أمر عصري للغاية".

وأوضح "لافروف": "أحث ممثلي وسائل الإعلام الحاضرين هنا على أن يكونوا دائمًا موضوعيين وأن يكتبوا عن كل ما يحدث بالفعل".

يوم الاثنين، ذكرت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية، نقلًا عن مصادر لم تسمها أن طالبة التي زعمت أنها ابنة أخت رجل أعمال روسي خلال لقائها مع نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان ستراشي في إيبيزا عام 2017، من مواطني البوسنة، ولم يرد أي تأكيد رسمي للتقرير الإعلامي حتى الآن.