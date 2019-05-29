كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمان لاتفيا ينتخب رئيسا جديدا للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتخب برلمان لاتفيا اليوم الأربعاء من المحاولة الثانية، إيغلاس ليفيتس القاضي في محكمة الاتحاد الأوروبي، رئيسا جديدا للجمهورية.

ونال ليفيتس دعم 61 نائبا خلال تصويت مفتوح تنافس فيه مع يوريس يانسونس أمين المظالم في لاتفيا، والبرلماني ديديس شميتس.

Advertisements

وللفوز بمنصب الرئيس، يجب على المرشح الحصول على تأييد 51 برلمانيا على الأقل من أصل 100.

ولاتفيا، جمهورية برلمانية ولا يتمتع فيها رئيس البلاد بأي سلطات حقيقية، ويؤدي فقط مهام رسمية وفخرية.