كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تستدعي السفير الإسباني إثر تصريح معاد صدر عن مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير إسبانيا في موسكو فالديرام باريخ على خلفية تصريح معاد لروسيا، صدر عن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أعربنا للجانب الإسباني عن دهشتنا وأسفنا، للتصريحات غير الودية تجاه روسيا، والتي صدرت عن القائم بأعمال وزير الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني جوسيب بوريل بحديث لصحيفة " إل بوريوديكو" في 23 مايو".

وأشارت الوزارة إلى وجود تناقض وتضارب في عبارات السياسي الإسباني، وشددت على أنها تضر بالعلاقات الثنائية والتصور المتبادل لها، كعلاقات شراكة ودية تخدم مصالح الجانبين.

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وسبق للقائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني وأشار في واحد من تصريحاته إلى حدوث تغيير كبير في العالم، ووصف روسيا "بالعدو القديم"، وقال، إنها باتت تشكل تهديدا للعالم من جديد.

واعتبر أن أوروبا بحاجة إلى توحيد قواتها أمام روسيا التي تهددها، لأن الحليف القديم الولايات المتحدة لم تعد تدعم مدريد.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الإسبانية رد موسكو على تصريح بوريل "مبالغا فيه"، وقالت: "لقد فوجئنا برد روسيا. نحن نعتقد أنها بالغت في رد فعلها"، بتفسيرها الأفكار الجيوسياسية العالمية التي طرحت من منظور أوروبي، وهذا أدهشنا خاصة لأنه قيل علنا".