كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط صادرات النفط الإيرانية فى مايو إلى 400 ألف برميل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفضت صادرات النفط الإيرانيةبشكل حاد فى شهر مايو إلى نحو 44 ألف برميل يومياً، وفقاً لما أظهرت بيانات مطلعة لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بعد تشديد العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران فى نوفمبر بعد انسحابها من الاتفاق النووى الموقع عليه بين القوى الكبرى وإيران فى 2015، وكانت العقوبات تهدف إلى خفض مبيعات إيران النفطية إلى الصفر، حيث أنهت واشنطن الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول بشأن استيراد النفط الإيرانى.

ووفقاً لبيانات من مؤسسة "ريفينيتيف ايكون"، أن إيران أرسلت 400 ألف برميل بالكاد للتصدير للخارج خلال الشهر الجارى، أى أقل من نصف صادرات شهر أبريل، وتوجهت تلك الصادرات إلى أسيا.