كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إصلاحي سابق في إيران يعترف بقتل زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف السياسي الإصلاحي المخضرم محمد علي نجفي، الذي كان وزيراً ورئيساً لبلدية طهران، بقتل زوجته الثانية، في قضية هزت إيران وأثارت جدلاً كبيراً.

وقُبض على نجفي بعد اعترافه بقتل زوجته الثانية ميترا استاد الثلاثاء في شقته، بأحد أبراج حي سعدات آباد الشهير.

وصرح المشرف في المحكمة الجنائية في طهران، محمد شهرياري، بأن المرأة ماتت بعد إصابتها بعدة طلقات بعضها في القلب، وقال نجفي إن الدافع وراء القتل كان "نزاعات عائلية".

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وأوضح العمدة السابق "غضبت وأخذت المسدس لإخافتها أثناء ذهابها إلى حوض الاستحمام، ارتكبت خطأً، وهي فقدت حياتها".

وكان نجفي سياسياً وأستاذاً جامعياً شهيراً، انتخب رئيساً لبلدية طهران في أغسطس 2017، إلا أنه لم يقضي في المنصب سوى 7 أشهر فقط.

واستقال نجفي من منصبه بسبب "مشاكل صحية" ولكن سرعان ما انتشرت الشائعات بأن السبب هو أنه تزوج للمرة الثانية من امرأة شابة، وهي ضحية الحادث.

يشار إلى أن نجفي كان وزيراً للتعليم في عهد الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني.