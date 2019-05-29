كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء الهند يستضيف الرئيس الصينى فى اجتماع غير رسمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيستضيف رئيس وزراء الهند نارندرا مودى، الرئيس الصينى شى جين بينج، فى قمة غير رسمية هذا العام، وفقًا لما أكدّ متحدث وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد عدة اجتماعات خلال العام الماضى هدفت لتقليل التوتر.

وعقد الزعيمان أول اجتماع غير رسمى فى ووهان أبريل 2018، حيث قبل شى جين بينج دعوة مودى لزيارة الهند للمرة الثانية.

وقال المتحدث، وفقاً لوكالة رويترز، إن الجانبين على اتصال، رغم أنه عبر قنوات رسمية، للاتفاق على موعد ومكان الاجتماع.