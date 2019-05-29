كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول عسكري إندونيسي سابق: تم تنسيق المسيرات لإحداث فوضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول عسكري إندونيسي سابق، بأن السلطات الإندونيسية تعتقد أن الجماعات المختلفة نسقت خططًا لاستغلال التجمعات السياسية الأسبوع الماضي للتسبب في الفوضى بالبلاد.

وقال رئيس الأركان الرئاسي مولوكو، وهو قائد متقاعد للقوات المسلحة لـ"رويترز": "يشتبه مسؤولون أمنيون في أن أعمال العنف التي اندلعت بعد تأكيد ويدودو الفائز في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، نظمتها مجموعات عددية، من بينها مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش وأخرى بجنرال متقاعد من القوات الخاصة متهم بتهريب أسلحة إلى جاكرتا. العلاقة بينهما من المعلومات الاستخباراتية لدينا".

وأضاف: "نحن نعرف بالفعل المنسقين الميدانيين، والمحققين كانوا يحاولون تحديد العقول المدبرة للخطط والدعم الماليين".

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قُتل ثمانية أشخاص وجُرح أكثر من 900 شخص في بعض من أسوأ اضطرابات مدنية في العاصمة منذ عقود الأسبوع الماضي، بعد أن خرجت مسيرات مؤيدي المرشح الرئاسي المهزوم برابوو سوبيانتو إلى اشتباكات مع قوات الأمن.

وقالت الشرطة، إن المغلفات النقدية التي حملها بعض مثيري الشغب الذين تم القبض عليهم أشارت إلى أن الغوغاء كانوا يتلقون رواتبهم لتسبب المتاعب.

وقبل الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة العشرات من المتشددين المشتبه بهم، الذين قالت السلطات إنهم خططوا لتفجير القنابل أثناء الاحتجاجات السياسية.

كما اعتقلت الشرطة ستة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لاغتيال مسؤولين حكوميين وشخص معارض واحد على الأقل بتهمة الخيانة ونشر أخبار وهمية.