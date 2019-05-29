كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الاوروبي: هناك تراجع واضح في النظام القضائي التركي ولم يتم العمل بتوصياتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن الاتحاد الاوروبي، أن هناك تراجع واضح في النظام القضائي التركي ولم يتم العمل بتوصيات الاتحاد.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن الضغوط السياسية التي تمارس على القضاة والنيابة بتركيا أثرت على استقلال القضاء.

