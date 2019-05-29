ترف نيمار في تدريبات البرازيل.. فاجأ زملاءه بوسيلة النقل التي قدم بها

خطف نجم كرة القدم البرازيلي الأنظار، أخيرا، بقدومه لتدريبات المنتخب البرازيلي لكرة القدم، بواسطة مروحية “هليكوبتر” في تصرف يعكس الترف، الذي يعيشه نجم منتخب “السامبا”.

وانشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمروحية نيمار، وهي تحط في مكان تدريبات المنتخب البرازيلي، وظهرت عليها الحروف الأولى من اسمه.

تقارير إعلامية عالمية أفادت أن مروحية نيمار يبلغ سعرها 15 مليون دولار، وهي من نوع “مرسيدس بينز إير باص إتش 145”.

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ويأتي تصرف نيمار، الذي يستعد لبطولة كوبا أمريكا، التي تنطلق في 14 يونيو المقبل، رفقة منتخبه، بعدما سحبت منه شارة القيادة، ومنحت لزميله في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي “داني ألفيس”.