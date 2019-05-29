حدراف ينهي الجدل ويؤكد: انتهت تجربتي مع الرجاء!

بعد نفيه في مناسبتين خبر مغادرته أسوار نادي الرجاء الرياضي، نشر الدولي المغربي زكرياء حدراف مقطع فيديو، يؤكد خلاله انتقاله إلى نادي ضمك السعودي، في أول تجربة احترافية له، وذلك بعد انتهاء العقد الذي يربطه بالنادي.

وأوضح حدراف، بأنه سيخوض تجربة جديدة في السعودية، بعد موسمين قضاهما بقميص النسور الخضر، وكان قريبا من التجديد إلا أن تفاصيل مالية أنهت المفاوضات بين الطرفين.

أما ضمك السعودي فقد كان سباقاً قبل 48 ساعة، بالاعلان عن الوافد الجديد على الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً اتفاقه رسمياً مع زكرياء حدراف،من أجل التعاقد معه، للالتحاق بالنادي الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

ونشر النادي السعودي، الذي يعتبر من الأندية المغمورة في السعودية، صورة على حسابه الرسمي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يؤكد فيها حمل حدراف لقميص النادي، ويذكر بأبرز المحطات في مسيرته، أبرزها اللعب للرجاء وللمنتخب الوطني الأول والمحلي.

ولم يكشف النادي السعودي، عن القيمة المالية لهذا التعاقد، لكنه تمكن من إغراءه براتب مهم، جعله يرفض كل العروض المالية التي قدمها له نادي الرجاء البيضاوي، من أجل تمديد عقده مع الفريق.