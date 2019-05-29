حالة استنفار في ابتدائية طنجة بعد فرار أحد المتهمين من قاعة المحكمة

تمكن أحد المتهمين، أمس الثلاثاء، من الفرار من داخل المحكمة في طنجة، أثناء عملية تقديمه على قاضي التحقيق، مستغلا بنيته النحيفة لفك الأصفاد، التي كانت تربطه مع سجين آخر.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن السجين “م.م”، المتابع في حالة اعتقال من أجل جنحة السرقة، لاذ بالفرار مباشرة بعد إخراجه من غرفة السجناء من أجل عرضه على أنظار قاضي التحقيق للبت في ملفه، غير أنه استطاع أن يتحرر من الأصفاد في غفلة من الجميع، ويهرب بشكل سريع خارج المحكمة، قبل أن ينتبه إليه حراس الأمن، إذ خلق الحدث حالة استنفار في محيط المحكمة.

وفور وقوع الحادث، قامت المصالح الأمنية في ولاية طنجة، بحملة تمشطية واسعة في محيط المحكمة، فيما تم إصدار مذكرة بحث وطنية في حق المتهم، الذي يجهل مكانه إلى حدود هذه اللحظة.