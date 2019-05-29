“صحتنا في رمضان”.. ما هي العادات التي يجب تجنبها في رمضان؟ – فيديو

فيديو: حسام أديب
في حلقة جديدة من سلسلة “صحتنا في رمضان”، تُذكِّر الأخصائية إيمان السلاوي، عبر موقع “اليوم 24″، بمجموعة من العادات مرتبطة بتقاليد المغاربة، وجب تجنبها في شهر رمضان.
وتنصح السلاوي في حلقة، اليوم الأربعاء، بتجنب أكلات تُصنّف ضمن المقالي، وتتوفر على نسبة سكريات مرتفعة، مشجعة على إزالة الدهون وتخفيف السكر، من بعد الأكلات التقليدية، من أجل تجنب التخمة والضرر بالصحة.
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