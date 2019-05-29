العراق يشارك في بطولة فرنسا الدولية لرواد الاسكواش

رياضة 2019-05-29 | 15:35 14 مشاهدة سمى الاتحاد العراقي المركزي للاسكواش وفد منتخب الرواد الذي من المقرر ان يشارك في بطولة فرنسا الدولية للعبة والتي من المزمع ان تقام فعالياتها في مدينة بوردو ما بين السابع والتاسع من شهر حزيران المقبل وبمشاركة اكثر من 10 منتخبات ومن مختلف قارات العالم. وقال الامين المالي لاتحاد اللعبة حسين ابو العيس، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "العراق من المؤمل ان يشارك بعشرة لاعبين في منافسات بطولة فرنسا الدولية السنوية لفئة الرواد للاعمار من 35 عاما فما فوق"، مشيرا الى أن "اللاعبين العشرة الذين سيمثلون العراق في المنافسات العالمية هم حسين ابو العيس وعلي جهاد وعلي عطية وخالد احمد واياد عباس وعبد الكريم حسن ونجم علي وفخر الدين قاسم ورائد اسماعيل وحيدر عبد الامير".



وتابع ان "الدول المشاركة في المنافسات هم فرنسا والعراق وانكلترا والمانيا وتركيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا واسبانيا واليونان".



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