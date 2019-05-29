بالفيديو: قضاء 'أبي غريب' بين مطرقة الإهمال وسندان الوعود

الى ذلك، يتوافد باستمرار المئات من المسؤولين الى القضاء وعلى مدار العام، ليتعهدوا بإنجاز المشاريع وتوفير الخدمات، إلا أنها تبقى حبرًا على ورق، بحسب مواطنين.

وتجدر الاشارة الى ان عدد المشاريع المتلكئة، بحسب آخر تصريح للجنة المشاريع داخل مجلس محافظة بغداد، يقدر بسبعمئة مشروع، مرجعة ذلك الى الفساد الذي خلفته المحاصصة بين الأحزاب والكتل السياسية.



وينتظر الاهالي هنا تغييراً حقيقياً لواقعهم المرير الذي باتوا يعانون منه، لا وعودا يطلقها المسؤولون ويرحلون بسياراتهم كالعادة.

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