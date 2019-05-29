اطلاق سراح الضابط الذي اعتقل 'رجلاً معمماً' في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية اطلقت سراح الرائد علي شياع المالكي الذي اعتقل "رجلاً معمماً" في البصرة". ونفت وزارة الداخلية، في (25 نيسان 2019)، الأنباء التي تحدثت عن "اختفاء" الضابط الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يلقي القبض على رجل يرتدي الزي الديني في البصرة، مؤكدةً أن الضابط زال موقوفاً على ذمة مجلس تحقيقي وتمت زياته من قبل عائلته في مكان موقوفيته.

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